Boeing reserveert ook miljarden voor compenseren van luchtvaartmaatschappijen

Boeing houdt 4,9 miljard dollar (4,4 miljard euro) in reserve vanwege problemen met het 737 MAX-toestel. Het geld moet mogelijk gebruikt worden om luchtvaartmaatschappijen te compenseren die vluchten met het toestel moesten cancelen.

Sinds maart staan wereldwijd 400 toestellen van het type 737 MAX aan de grond. Dat gebeurde na twee vliegtuigongelukken in Ethiopië en Indonesië, waarbij in totaal 346 inzittenden om het leven kwamen. Een sensor verstrekte verkeerde informatie, waardoor een automatisch veiligheidssysteem de neus van het vliegtuig voortdurend naar beneden stuurde.

Boeing is nog bezig met een update van de software. De fabrikant verwacht dat die niet voor september gereed is. Ondanks dat worden er ook nog gewoon nieuwe 737 MAX-toestellen gemaakt. Er rollen er 42 per maand van de band. De vliegtuigbouwer heeft nog orders staan voor 4500 toestellen.

Schadevergoeding voor nabestaanden

Het gereserveerde geld voor het compenseren van luchtvaartmaatschappijen staat los van een schadevergoeding voor nabestaanden. Verspreid over een aantal jaren betaalt Boeing 100 miljoen dollar voor scholing en levensonderhoud en als schadevergoeding. Via de honderden claims die lopen kunnen daar ook nog compensaties voor individuele nabestaanden bijkomen.

De vliegtuigbouwer heeft de omzetverwachting voor het huidige kwartaal inmiddels naar beneden bijgesteld met 5,6 miljard dollar.