Boeing betaalt schadevergoeding aan nabestaanden van ongelukken met 737 MAX

Boeing betaalt verspreid over een aantal jaren 100 miljoen dollar aan nabestaanden van de twee verongelukte 737 MAX-toestellen. Het is een eerste handreiking, zegt de fabrikant. Bij de crashes kwamen in totaal 346 mensen om het leven.

Een deel van het geld is bedoeld voor scholing en levensonderhoud en als schadevergoeding. Het staat los van de schadevergoedingen die via rechtszaken zullen worden geƫist, zegt de vliegtuigfabrikant.

Er lopen meer dan honderd zaken tegen Boeing. Familieleden van de inzittenden van het toestel van Lion Air dat bij Indonesiƫ in zee stortte vlak na het opstijgen, proberen via bemiddeling tot een schikking te komen. De nabestaanden van de inzittenden van het toestel van Ethiopian Airlines wachten met hun claim tot er meer duidelijkheid is over de ongelukken.

"Geen serieus bedrag"

De eerste onderzoeken wijzen naar problemen met nieuwe software, waardoor de neus van beide toestellen naar beneden werd geduwd. Boeing is bezig met een update van die software. De fabrikant verwacht dat die niet voor september gereed is.

Advocaten van de nabestaanden die de fabrikant aansprakelijk stellen, zeggen dat de toekenning van het geld niet betekent dat ze nu stoppen met het vragen om uitleg over de ontwikkeling van het toestel en de nieuwe software. Sommigen vinden het hulpbedrag geen serieus aanbod, ze vinden het veel te weinig voor zo'n groot aantal slachtoffers.

Enige verlichting

Boeing wil niet verder ingaan op de verdeling van het geld. De fabrikant zegt te willen samenwerken met de lokale autoriteiten en ngo's om de getroffen gemeenschappen te helpen. Topman Dennis Muilenburg zegt de ongelukken te betreuren en te hopen dat deze eerste handreiking enige verlichting kan brengen.

Het bedrijf richt zich op het terugwinnen van het vertrouwen van luchtvaartmaatschappijen en reizigers. Sinds maart staan bijna 400 toestellen van het type 737 MAX aan de grond. De verwachting is dat niet alleen de nabestaanden van de slachtoffers, maar ook gedupeerde luchtvaartmaatschappijen compensatie zullen eisen.