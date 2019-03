'Ramptoestel Ethiopië kampte met zelfde probleem als bij eerdere crash'

De vliegramp met de Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines begin deze maand is veroorzaakt door hetzelfde softwareprobleem als de crash met zo'n toestel in oktober in Indonesië. Dat schrijft The Wall Street Journal.

De krant baseert zich op de voorlopige conclusie in het onderzoek naar de crash. De onderzoekers in Frankrijk hebben de twee zwarte dozen van het toestel doorgelicht.

Probleem met veiligheidssysteem

Beide vliegtuigen stortten kort na opstijgen neer. Na de ramp in Indonesië bleek dat een sensor niet goed werkte. Door verkeerde informatie te verstrekken, stuurde een automatisch veiligheidssysteem de neus van het vliegtuig van Lion Air voortdurend naar beneden.

Het lukte de piloten niet rond het falende systeem 'heen te werken'. Bij de Boeing van Ethiopian Airlines lijkt dus hetzelfde te zijn gebeurd.

De gecrashte vliegtuigen waren daarnaast niet uitgerust met twee optionele veiligheidsvoorzieningen, waardoor de piloten eventueel sneller hadden kunnen handelen. Voor de veiligheidsextra's moest worden bijbetaald bij Boeing.

Update

Bij de crashes kwamen alle in totaal 346 inzittenden om het leven. Sinds het neerstorten van het Ethiopian Airlines-toestel staat de Boeing 737 MAX in veel landen aan de grond.

Woensdag presenteerde Boeing een software-update voor de 737 MAX, waarmee het probleem met het veiligheidssysteem opgelost zou moeten zijn.

Door de aanpassing krijgen piloten meer controle over het toestel. Ook wordt de neus nog maar één keer automatisch naar beneden geduwd bij een te snelle stijging.

Rechtszaak

Amerikaanse media meldden dat in Chicago inmiddels de eerste aanklacht tegen Boeing is ingediend.

Familieleden van Jackson Musoni, een Rwandees die in het ramptoestel van Ethiopian Airlines zat, verwijten de vliegtuigbouwer dat niemand is gewaarschuwd voor de fouten in het veiligheidssysteem.