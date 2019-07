Levenslang voor Mexicaanse drugsbaas El Chapo

Drugsbaas Joaquin "El Chapo" Guzman is door een rechtbank in New York tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Een jury achtte hem in februari al schuldig aan de smokkel van tonnen cocaïne, heroïne en marihuana naar de VS en ook aan betrokkenheid bij meerdere moorden. Het OM had levenslang plus dertig jaar geëist.

Guzman (62) was jarenlang de leider van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel, dat onder zijn leiding tot een van de grootste en gewelddadigste drugsorganisaties van Mexico uitgroeide en daar miljarden mee verdiende.

"Oneerlijk proces"

Mexico leverde Guzman in 2017 uit aan de VS, nadat hij tot twee keer was ontsnapt uit een Mexicaanse cel. Het proces tegen hem duurde elf weken. Guzman hield al die tijd zijn mond.

Vandaag klaagde hij kort voordat de rechter uitspraak deed dat hij geen eerlijk proces had gehad. Ook noemde hij de omstandigheden waaronder hij in New York in voorarrest had gezeten een "24 uur per dag durende psychologische, emotionele en mentale marteling".

Hij zat in eenzame opsluiting. Zijn verzoek om op het dak van de gevangenis aan zijn conditie te werken, werd afgewezen omdat het ontsnappingsgevaar te groot zou zijn.