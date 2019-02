Drugs, moord en jalapeño's: proces El Chapo nadert einde

De verklaringen van de kroongetuigen ondersteunen die bewering van justitie. Afgelopen maand getuigde oud-lijfwacht Isaías Valdez Ríos over meerdere moorden die hij zijn baas had zien uitvoeren. De details waren zo bloederig dat de rechter hem vroeg zich alleen tot de hoofdlijnen te beperken.

"Jongens, we krijgen een cadeautje", had Guzmán in 2007 aangekondigd. Per vliegtuig werden twee rivalen van het Zetas-kartel aangevoerd. Guzmán gaf zijn handlangers bevel de twee in elkaar te slaan, tot hijzelf met een tak aankwam.

Urenlang werden de twee onder handen genomen. Uiteindelijk liet El Chapo een gat graven en de twee ernaartoe slepen. "Het waren net lappenpoppen", getuigde Valdez. "Toen pakte hij zijn pistool en schoot hen plotseling dood."

De lijfwachten moesten een nacht lang een vuur brandend houden om van de lijken af te komen. "Ik wil dat er geen bot overblijft", had El Chapo bevolen.

Levend begraven

Een jaar eerder had Guzmán volgens Valdez meedogenloos afgerekend met een andere rivaal. Die man was gemarteld afgeleverd, zijn T-shirt kleefde aan zijn huid op de plek waar hij bewerkt was met een heet strijkijzer. El Chapo liet hem enkele dagen aan zijn lot over in een cel.

Toen de man na twee keer ondervragen blijkbaar geen nut meer had, schoot Guzmán hem dood. "Hij snakte nog naar adem, maar zo hebben we hem in het gat gegooid en begraven."