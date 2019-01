'El Chapo kocht Mexicaanse president om voor 100 miljoen'

De Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán, vooral bekend als El Chapo, zou voormalig president Enrique Peña Nieto hebben omgekocht voor 100 miljoen dollar. Dat zegt een getuige in het proces tegen de drugsbaron, in New York.

De getuige is Alex Cifuentes, die zegt dat hij een naaste medewerker was van Guzmán. Hij herhaalde zijn verklaring over de omkoping tijdens een ondervraging door een van de advocaten van Guzmán en bevestigde dat hij justitie in 2016 heeft ingelicht over de steekpenningen.

250 miljoen dollar

Het smeergeld zou zijn betaald in oktober 2012, nadat Peña Nieto was gekozen als president van Mexico maar nog niet was ingezworen. Cifuentes zei toen dat de omkoping gebeurde op initiatief van de president, die aanvankelijk 250 miljoen dollar zou hebben geëist. De termijn van Peña Nieto liep vorig jaar af. Hij werd opgevolgd door Andrés Manuel López Obrador.

Guzmán werd in 2017 na een jarenlange klopjacht uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De drugshandelaar was decennialang het hoofd van het Sinaloakartel, een van de machtigste drugsorganisaties ter wereld. Hij wordt onder meer verdacht van tientallen moorden, drugshandel, ontvoeringen en witwassen.