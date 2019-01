'Nederlandse politie tapte anderhalf jaar lang drugsbaron El Chapo af'

De Nederlandse politie heeft in 2011 en 2012 de Mexicaanse drugsbaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán anderhalf jaar lang afgeluisterd. De informatie werd gedeeld met de FBI, bevestigen bronnen aan de Volkskrant.

Door de afluisteroperatie hoorde de Amerikaanse federale politiedienst voor het eerst in jaren de stem van El Chapo. Ook leverden de taps een compleet beeld op van de criminele organisatie die de Mexicaan leidde.

BlackBerry

De operatie werd in gang gezet dankzij een informant uit de organisatie: een IT-specialist die een BlackBerry-netwerk voor het kartel had opgericht. BlackBerry's waren populair onder criminelen, omdat berichten en gesprekken konden worden versleuteld.

De IT'er gaf de FBI toegang tot het netwerk, waarna de politiedienst op zoek ging naar een land waar de server kon worden geplaatst. De Verenigde Staten waren zelf geen optie, onder meer vanwege de strenge voorwaarden waaronder mag worden getapt. De server stond even in Canada, maar de strenge privacywetgeving in het land dwarsboomde de operatie.

Nederland bood uitkomst: vanwege de goede samenwerking met de VS en de soepele omgang met tapverzoeken, werd de server in een datacentrum van Leaseweb geplaatst, even buiten Haarlem. Een specialistisch team van de politie werd vervolgens ingezet om de informatie te tappen.

Honderden telefoontjes die El Chapo pleegde met zijn handlangers werden zo afgeluisterd. Volgens een bron hoorde de FBI voor het eerst in meer dan vijf jaar de stem van de drugsbaas.

Proces

In november begon in de VS het proces tegen El Chapo, een van de grootste drugsbazen ooit. Hij stond aan het hoofd van het Sinaloa-kartel, dat goed is voor de helft van de drugshandel naar Amerika. In dat land werd sinds eind jaren 80 jacht op hem gemaakt.

De drugsbaron werd meermaals gearresteerd en ontsnapte ook meerdere keren. In 2015 deed hij dat door middel van een anderhalve kilometer lange tunnel die door handlangers was gegraven.

