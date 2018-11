El Chapo voor de rechter: het proces tegen de laatste grote narco begint

Verstopt tussen de bergen van de deelstaat Sinaloa staan de simpele huizen van La Tuna. Er is geen stromend water, laat staan elektriciteit. In het dorpje van amper 200 inwoners komt Joaquín Guzmán ergens in de jaren 50 in een groot gezin ter wereld.

Hij leert al vroeg: wie wil overleven, moet slim zijn. Als klein jongetje verkoopt Guzmán sinaasappels, maar al snel wordt zijn verkoopwaar marihuana, cocaïne en heroïne. Hij is er goed in, en de handel in drugs blijkt een stuk lucratiever dan naar school gaan.

Guzmán maakt carrière en krijgt de bijnaam El Chapo, 'het kleintje'. Met zijn 1,68 meter is hij weliswaar klein van stuk, wie met hem werkt weet dat er met hem niet te sollen valt. "Hij is intelligent, berekenend en meedogenloos", omschrijft de Amerikaanse journalist Malcolm Beith hem. Beith schreef het boek The Last Narco over het leven van El Chapo. "Hij is al snel onaantastbaar."

De drugshandelaar is amper 30 jaar oud als hij de leiding neemt over het Sinaloa-kartel. Onder El Chapo wordt dat het grootste van Mexico. Via tientallen grenstunnels smokkelt zijn kartel tonnen aan drugs naar de Verenigde Staten.

Uber of KPN

Het Sinaloa-kartel is goed voor de helft van de drugshandel naar Amerika. De organisatie is enorm. Op het hoogtepunt zou El Chapo 100.000 mensen voor zich hebben laten werken en per jaar 3 tot 6 miljard dollar verdienen. Een omzet vergelijkbaar met dat van een bedrijf als Uber of KPN.

El Chapo staat jaren achter elkaar op de Forbes-ranglijst van rijkste mensen ter wereld. "In onze wereld had hij de CEO van een multinational kunnen zijn", zegt Beith. "Maar dan zonder het enorme geweld dat hij gebruikte om zijn macht te verkrijgen en behouden."