Ouders Romy, Savannah en Nick willen langer cel kinddader, hoogleraren terughoudend

Hoogleraar Peter van der Laan van de Vrije Universiteit, die zich al jaren bezighoudt met jeugdzorg en jeugdstrafrecht, begrijpt dat nabestaanden van kinderen die door minderjarigen zijn vermoord de straffen veel te laag vinden. "Het is logisch dat veel mensen zeggen dat de straffen aan de lage kant zijn. Dat soort geluiden hoor je geregeld vanuit nabestaanden en politici."

Toch is hij geen voorstander van zwaardere straffen. "Het idee dat nabestaanden met langere straffen genoegdoening krijgen, is niet 1-2-3 gezegd. Het gevoel van verlies is daarmee niet weg te krijgen."

Meer oog voor slachtoffers

Ook Mariƫlle Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Universteit Leiden, vindt het goed dat het jeugdstrafrecht vooral pedagogisch is ingericht vanuit het principe dat ieder kind een tweede kans verdient. "Het jeugdstrafrecht is primair gericht op de minderjarige verdachte en de pedagogische belangen staan voorop, meer dan in zaken tegen volwassenen."

Maar ze denkt ook dat er in de rechtszaal meer oog kan zijn voor slachtoffers en nabestaanden. "Misschien moeten we toch nog eens heel goed kijken hoe de rechten van slachtoffers in jeugdstrafzaken voldoende tot hun recht komen."

Hersenen nog in ontwikkeling

Van der Laan noemt ook de tweede kans voor jonge daders van groot belang. "De hersenen van een kind zijn nog in ontwikkeling. Je kunt ze een daad niet volledig toerekenen. Ook kunnen 16- en 17-jarigen volgens het volwassenen strafrecht worden vervolgd."

In het verleden was het jeugdstrafrecht nog terughoudender. Tot 1995 kon er maximaal zes maanden jeugddetentie worden opgelegd. En sinds 2014 kan een jeugd-tbs in een zeer uitzonderlijk geval worden omgezet in tbs voor volwassenen. Van der Laan: "In theorie kan dat levenslang zijn."

Bruning beaamt dat en zegt ook dat dat nodig kan zijn voor een heel klein groepje jongeren dat heel gevaarlijk is. "Zij zijn een hoge uitzondering, maar voor hen moet er de mogelijkheid zijn om ze zwaar te bestraffen."