Twee jaar cel en jeugd-tbs voor doden Savannah

De rechtbank in Utrecht heeft een jongen van 17 uit Den Bosch veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het doden van het 14-jarige meisje Savannah uit Bunschoten. Dat is de maximale straf in het jeugdrecht. Ook moet hij een schadevergoeding van 28.000 euro betalen aan de ouders van Savannah.

Het lichaam van Savannah werd vorig jaar op 4 juni gevonden door een wandelaar in een sloot in haar woonplaats. Het meisje werd toen al enkele dagen vermist.

Arrestatie

Op de dag van de vermissing bleek Savannah een afspraak te hebben gehad met de dader, die ze had leren kennen via een chatgroep. In de nacht na de vondst van het lichaam werd hij aangehouden.

Op basis van chatgesprekken, camerabeelden en dna-sporen op een frisdrankblikje bleek dat de jongen vlak bij de plek was geweest waar haar lichaam was gevonden. Ook was op camerabeelden te zien dat hij na de ontmoeting wegreed op haar fiets.

Ontkenning

Hoe Savannah is gedood is nooit vastgesteld, maar volgens de rechter is wel duidelijk dat de jongen verantwoordelijk is voor haar dood. Het Openbaar Ministerie zegt dat de jongen al voor de afspraak van plan was om haar iets aan te doen, maar de rechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechter is daarom sprake van doodslag, geen moord.

De 17-jarige jongen spreekt de beschuldigingen tegen en ontkent dat hij iets met de dood van Savannah te maken heeft. Hij heeft wel in de rechtszaal gezegd dat hij verliefd was op Savannah en dat hij zich belazerd voelde, omdat zij ook contact had met andere jongens.

Details over wat er is gebeurd op de middag dat hij met Savannah afsprak, wil de jongen niet geven. De rechter neemt hem dat erg kwalijk. "Dit betekent dat het voor iedereen onzeker blijft wat er precies die dag is gebeurd. Wat deze zaak nog schrijnender maakt is dat het lichaam langere tijd in het water heeft gelegen, waardoor waardig afscheid nemen niet meer mogelijk was."

Psychologisch onderzoek

De jongen is psychologisch onderzocht. Daaruit blijkt dat zijn geestelijke capaciteiten gebrekkig zijn ontwikkeld. Dat uit zich onder meer in narcistische trekjes, zegt de rechter. "Als hij wordt geconfronteerd met krenkingen of onder druk komt te staan, kan hij terugvallen in afweer en passief of agressief gedrag."

De rechter vindt het daarom goed om hem te laten behandelen in een jeugd-tbs-kliniek. Die behandeling duurt maximaal zeven jaar. Mocht de behandeling na die tijd nog niet klaar zijn, is het volgens de rechter mogelijk om hem daarna naar een tbs-kliniek voor volwassenen te sturen.

Stille tocht

De dood van Savannah kwam hard aan in Bunschoten. Er werd een stille tocht georganiseerd in het dorp, waarin duizenden mensen meeliepen.