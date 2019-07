Opnieuw anti-Chinezen-protestmars in Hongkong

In Hongkong zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan. De protestmars werd gehouden in de stad Sheung Shui, bij de Chinese grens. Dit keer was de betoging gericht tegen Chinese handelaren in de stad.

Al meer dan een maand wordt met grote regelmaat gedemonstreerd tegen de rol van China en Chinezen in de voormalige Britse kolonie. De oorspronkelijke aanleiding was een wetsvoorstel over uitlevering van verdachten aan China, maar de onderwerpen zijn inmiddels diverser. Zo betoogden vorige week 2000 mensen tegen Chinese vrouwen van middelbare leeftijd die in Hongkongse parken vaak dansen en zingen op Chinese popliedjes.

De betogers in Sheung Shui scandeerden vandaag dat de vele Chinese handelaren in de stad weg moeten. Volgens hen verpesten ze de economie in Hongkong. Veel winkels waren uit voorzorg gesloten.

Tegen het einde van de mars kwam het tot ongeregeldheden tussen betogers en de politie. Agenten gebruikten pepperspray en wapenstokken om de betogers uiteen te drijven. De demonstranten gooiden op hun beurt paraplu's naar de politie.