Leider Hongkong zegt opnieuw sorry, maar trekt omstreden wet niet in

Ze had het volk "luid en duidelijk" gehoord, zei ze in een publieke boetedoening. Zaterdag maakte Lam al bekend dat de wet zou worden uitgesteld en ging ze voor het eerst door het stof: "We hebben het slecht gecommuniceerd", zei ze toen.

Zondag volgde nog eens schriftelijke excuses. Vandaag zei ze dus wederom sorry, maar liet ze net als in haar brief in het midden wat er nu precies met de wet gaat gebeuren.

En vooral dat was tegen het zere been van bijvoorbeeld de pro-democratische politica Claudia Mo. Zij noemde de excuses van Lam "compleet onacceptabel". Lam weigert volgens haar te luisteren naar de wensen van de inwoners van Hongkong.

Actieleider Joshua Wong, in 2014 een van de gezichten van de grootste protestactie ooit in Hongkong, noemde de spijtbetuiging van Lam zelfs nep.

Vrees voor meer Chinese invloed

Wong en Mo vrezen met vele anderen dat de uitleveringswet tot gevolg heeft dat China zijn greep op Hongkong vergroot; het zou een middel zijn om oppositieleiders aan te pakken.

De afgelopen dagen protesteerden miljoenen inwoners van Hongkong om die reden tegen de wet.

Hongkong was tot 1997 een Britse kroonkolonie. Het maakt nu deel uit van China volgens het principe 'één land, twee systemen'. Zo heeft Hongkong een eigen rechtssysteem en een eigen parlement.

Toenemende onvrede

Correspondent Garrie van Pinxteren was bij de persconferentie waar Lam haar excuses aanbood. "Je kon niet echt aan haar zien dat ze het vreselijk vond", zegt Van Pinxteren. "Ze bleef heel koel."

Bij de demonstranten merkt Van Pinxteren dat de onvrede met Lam alleen maar groter wordt, omdat ze zo vaag blijft over de toekomst van de wet. "Ze zei dat de wet vervalt als die wordt uitgesteld tot het einde van de zittingstermijn van het parlement. En als van uitstel afstel zou komen, zou ze dat accepteren. Maar ze zegt dus niet: ik trek die wet in. Dus hoe het precies zit, is onduidelijk."

Een groep demonstranten waarschuwde op sociale media alvast dat als Lam het wetsvoorstel niet voor donderdagmiddag heeft geschrapt, er vrijdag een "verzetsbeweging" wordt opgezet.