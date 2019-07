D-day-vlag wordt overhandigd aan Trump tijdens bezoek van Rutte

Tijdens het bezoek van premier Rutte volgende week aan het Witte Huis wordt een bijzondere vlag overhandigd aan president Trump. De vlag werd gebruikt tijdens D-day. Het Witte Huis zegt dat de historische vlag in het Smithsonian Museum komt te liggen.

De vlag hing tijdens D-day (6 juni 1944) op de achtersteven van het schip Landing Craft Control 60 van de Amerikaanse luitenant Howard Vander Beek, zoon van een Nederlandse immigrant.

Nu is de vlag eigendom van de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk. Hij kocht de vlag in 2016 in op een veiling in Dallas voor ongerekend ruim 450.000 euro. In een persbericht van het Witte Huis staat dat het historische stuk wordt overhandigd aan Trump door de "Nederlandse eigenaren."

Voorwaarde

Kreuk wilde de vlag al eerder schenken aan de Verenigde Staten. Hij had wel als voorwaarde gesteld dat die in een Amerikaans museum voor iedereen te bezichtigen moet zijn. Ook zei hij dat Trump de vlag persoonlijk in Nederland moet komen ophalen. Dat lijkt nu niet het geval.

Op 18 juli gaat de premier voor de tweede keer op bezoek bij president Trump in het Witte Huis. Het bezoek vindt plaats tijdens de Nederlandse handelsmissie in Boston, die van 16 tot en met 19 juli op het programma staat.