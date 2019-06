VS wil militaire steun Nederland 'op de grond' in Syrië

De Verenigde Staten willen dat Nederland de nieuwe missie in Syrië militair gaat steunen. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag Pete Hoekstra zegt tegen de Volkskrant dat Nederland wordt gevraagd om "militaire middelen op de grond".

President Trump kondigde eind vorig jaar jaar aan de Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië. "We hebben IS verslagen, voor mij de enige reden om daar te zijn", lichtte hij toe. Het besluit kwam de regering-Trump in binnen- en buitenland op veel kritiek te staan, ook van Nederland.

Een maand later zei John Bolton, de veiligheidsadviseur van Trump, dat de VS Syrië pas zal verlaten als IS volledig is verslagen en Turkije de veiligheid kan garanderen van Koerdische YPG-milities.

De VS heeft zijn aanwezigheid in Syrië inmiddels gehalveerd naar duizend militairen. "Het doel is zorgen dat IS zichzelf niet kan hergroeperen in Syrië en voorkomen dat IS opnieuw opduikt in Irak", zegt Hoekstra.

'Geen wederopbouwmissie'

Volgens de ambassadeur moet ook Nederland na de "heel scherpe kritiek" de handen uit de mouwen steken. "We zijn optimistisch dat de Nederlanders na deze retoriek en deze kritiek zullen doorpakken en bijdragen aan wat volgens hen nodig is in Syrië." Hoekstra benadrukt dat militaire steun daarbij noodzakelijk is. "Het is geen wederopbouwmissie."

Vorige week werd bekend dat het kabinet gaat onderzoeken of Nederland een bijdrage kan leveren in de strijd tegen IS, na een verzoek van de VS. Een "veiligheidsmechanisme" in het noordoosten van Syrië moet voorkomen dat in het gebied een machtsvacuüm ontstaat. Nu blijkt dat de Amerikanen van Nederland militaire steun verwachten.

Volgens Hoekstra is voor de missie geen nieuw VN-mandaat nodig en vallen eventuele grondtroepen onder hetzelfde mandaat als de F-16's waarmee Nederland als onderdeel van een internationale coalitie in Irak en Syrië IS bestreed.