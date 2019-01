VS: we gaan pas weg uit Syrië als IS volledig is verslagen

Amerikaanse troepen verlaten het noordoosten van Syrië pas als Islamitische Staat definitief is verslagen en Turkije de veiligheid kan garanderen van Koerdische YPG-milities die aan Amerikaanse kant hebben gevochten.

Dat heeft John Bolton, de veiligheidsadviseur van president Trump, gezegd in Israël. Hij reisde daarnaartoe om de regering gerust te stellen over de aangekondigde terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

Bolton zei niet wanneer die terugtrekking zal plaatsvinden. Er is volgens hem geen tijdsschema aan verbonden. Wel noemde hij de aanwezigheden van de troepen in Syrië "niet onbeperkt".

De VS heeft ongeveer 2000 militairen in Syrië. Medio vorige maand kondigde president Trump aan hen naar huis te halen, omdat IS zou zijn verslagen. Verschillende bronnen spraken toen over een terugtrekking ergens binnen de 30 tot 100 dagen.

De aankondiging kwam Trump op een storm van internationale kritiek te staan. Terugtrekking van de troepen zou de weg kunnen vrijmaken voor een mogelijke Turkse aanval op de Koerdische strijders in Syrië. Turkije ziet de YPG-milities als een verlengstuk van terreurorganisatie PKK.

Beschermd

John Bolton reist volgens persbureau AP morgen naar Turkije om af te dwingen dat de Koerden worden beschermd. "We zullen niet toestaan dat Turkije Koerden doodt", zei president Trump daar al eerder over.

Bolton zei dat de VS de Koerden heeft gevraagd geen steun en bescherming te gaan zoeken bij Rusland of Syrië. Ambassadeur Jim Jeffrey reist als speciale Amerikaanse gezant komende week naar Syrië om de Koerdische troepen gerust te stellen en hun te verzekeren dat ze niet in de steek worden gelaten.