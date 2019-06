Bijleveld: geen Nederlandse grondtroepen naar Syrië

Nederland gaat geen grondtroepen leveren voor de nieuwe Amerikaanse missie in Syrië, zegt minister Bijleveld van Defensie. "We hebben daar geen VN-mandaat voor en dat zullen we ook niet krijgen." Het Nederlandse kabinet wil wel op een andere manier tegemoet komen aan het verzoek van de Verenigde Staten om "militair of civiel" een bijdrage te leveren aan de strijd tegen IS.

Bijleveld zegt het helemaal eens te zijn met het doel van de missie: zorgen dat er in het noordoosten van Syrië geen machtsvacuüm en daardoor nieuwe instabiliteit ontstaat. "Maar hoe en wat wij daaraan gaan bijdragen, daar moeten we echt nog even over nadenken."

Zelf afwegen

De Amerikaanse ambassadeur Hoekstra zei gisteren in de Volkskrant dat de VS graag steun op de grond wil. Daar is volgens hem geen nieuw VN-mandaat voor nodig. Hij denkt dat grondtroepen onder hetzelfde mandaat kunnen vallen als de F-16's waarmee Nederland eerder deelnam aan de internationale coalitie tegen Irak en Syrië. Bijleveld deelt die mening niet.

Ze zegt welwillend naar het "brede verzoek" vanuit Amerika te kijken en zeker "iets" te willen leveren, maar dat ambassadeur Hoekstra niet uitmaakt wat dat wordt. "Wij zijn hier de regering en we wegen dat zelf af." Politiek verslaggever Ron Fresen zei gisteravond dat Nederland eerder ondersteuning en training gaat geven, dan deelnemen aan heel gevaarlijke operaties.