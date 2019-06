Coalitie kijkt welwillend naar Amerikaans verzoek missie Syrië

De coalitiepartijen kijken welwillend naar het verzoek van de Verenigde Staten om een bijdrage te leveren aan een nieuwe missie in Syrië in de strijd tegen IS. "Het is een heel serieus verzoek en het is een heel kwetsbare regio waar minderheden mogelijk bedreigd worden", zegt ChristenUnie-leider Segers. "Dus als wij een bijdrage kunnen leveren, staan wij daar open voor."

Het is nog niet helemaal duidelijk wat het verzoek precies inhoudt. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de VS "een veiligheidsmechanisme" wil in het noordoosten van Syrië. Dat moet voorkomen dat er in dat gebied een machtsvacuüm ontstaat en daardoor nieuwe instabiliteit. Alle coalitiepartijen staan in beginsel positief tegenover dat verzoek.

Oorlog en vrede

Vanmorgen zei de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra in de Volkskrant dat het gaat om "militaire middelen op de grond" en dat ligt gevoeliger. CDA-Kamerlid Van Helvert zegt dat "we niet zomaar 'ja' zeggen tegen elke vraag. We hebben het hier over buitengewoon gevoelige zaken. Het gaat om oorlog en vrede. Je hebt het wel over of mannen of vrouwen daar hun leven in de waagschaal gaan leggen."

Toch denkt politiek verslaggever Ron Fresen dat het kabinet wel een vorm van steun wil gaan verlenen. "Die kans is toch wel heel groot. Wat je in regeringskringen duidelijk proeft is dat je na de draai van de Amerikanen - die nu toch ook bereid zijn in Syrië te blijven - geen 'nee' meer kan zeggen. Maar de kans dat we daar echt aan potentieel heel gevaarlijke operaties gaan meedoen, is niet zo groot."

Grote woorden via de krant

Na missie in Mali, waarbij vier Nederlandse militairen zijn omgekomen, is de conclusie getrokken dat Nederland dit soort missies eigenlijk niet aankan door een gebrek aan training en materieel. "Dus als we nu gaan meedoen, dan moet je meer denken aan ondersteuning en training dan aan de inzet van special forces", zegt Fresen.

Volgens hem is er "op zijn zachtst gezegd" wel verbazing over het interview met ambassadeur Hoekstra. "Daar waar het vroeger allemaal stilletjes achter de schermen werd afgetast, gaat het nu met grote woorden via de krant."

Geen VN-mandaat

Segers van de ChristenUnie zegt dat wel te begrijpen. "Ik snap dat omdat wij iedere keer kritiek hadden op het vertrek van de Amerikanen uit Syrië, zij nu zeggen: als je kritiek hebt, moet je ook leveren."

De oppositiepartijen PVV, GroenLinks, PvdA en Denk staan veel kritischer tegenover een mogelijke deelname. Ze wijzen erop dat er geen VN-mandaat is voor de inzet van grondtroepen en denken dat het Nederlandse leger onvoldoende capaciteit heeft voor deze nieuwe missie. PvdA-Kamerlid Ploumen zegt dat vrede in Syrië "alleen diplomatiek en onderhandelend" tot stand kan komen.

PVV-leider Wilders vraagt zich af "of veel interventionisme van onze kant daar nog veel zin heeft".