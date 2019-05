Nederlandse militairen weg uit Mali, wat heeft de VN-missie opgeleverd?

Toch is het te makkelijk om de Nederlandse missie om die redenen 'één grote mislukking' te noemen, zegt Liesbeth van der Heide, terrorisme-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, in het NOS Radio 1 Journaal. Van der Heide komt sinds 2016 om de twee maanden in Mali om onderzoek te doen.

"Dat is te kort door de bocht. Als je kijkt naar het doel om voor stabiliteit en vrede in de regio te zorgen, dan is het mislukt. Het is namelijk alleen maar bergafwaarts gegaan", zegt Van der Heide. "Mali is enorm groot en 60 procent van het land is woestijngebied waar de overheid in het zuiden nooit controle over heeft gehad. Het is onmogelijk om daar met een VN-verdedigingsmissie verandering in te brengen."

Ze erkent dat de tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad een van de redenen was voor de Nederlandse deelname. "Zulke politieke overwegingen spelen altijd mee. Daar kun je kritiek op hebben, maar het is de realiteit van de internationale politiek. Je kunt ook zeggen dat het in politiek opzicht daarom juist een geslaagde missie is geweest, hoewel het wrang is dat onze militairen niet over de middelen beschikten die ze nodig hadden."