Regering in Mali stapt op, mogelijk om aanslag met 160 doden

De voltallige regering in Mali heeft zonder opgaaf van redenen zijn ontslag ingediend. Volgens persbureaus was er een motie van wantrouwen tegen de regering ophanden vanwege een aanslag op een Malinees dorp vorige maand. President Ibrahim Boubacar Keita heeft het ontslag geaccepteerd.

Bij de aanval op het dorp Ogossagou in het midden van Mali kwamen 160 mensen om het leven. Tegenstanders verwijten dat de regering voor en na de aanslag niet daadkrachtig genoeg heeft opgetreden.

Het was een van de bloedigste aanslagen in een gebied dat al tijden lijdt onder geweld tussen nomadenvolken. Het dorp, waar veel herders van het islamitische Fulani-volk wonen, werd omsingeld en aangevallen door gewapende mannen gekleed als Donzo-krijgers.

Water en land

Tot nu toe hebben de Malinese autoriteiten vijf mensen opgepakt voor de slachtpartij. Ondanks beloftes van de president en de premier van het land is het nog niet gelukt de milities achter de aanslag te ontwapenen.

Tussen nomadenvolken in Mali laait geregeld geweld op, ook over toegang tot water en land. Vorig jaar vielen in Mali honderden doden door etnisch en jihadistisch geweld.

Het bloedbad viel samen met een bezoek van een delegatie van de VN-Veiligheidsraad, dat was bedoeld om een oplossing te vinden voor de vele burgerdoden in het land.