Slob wil nieuw bestuur Haga Lyceum na openbaar worden inspectierapport

Medewerkers van de inspectie hebben bij het schoolbestuur "ernstige gebreken" vastgesteld. Zo wordt geen afstand genomen van "personen met een omstreden reputatie" waar het gaat om bevordering van burgerschap. Ook schiet het intern toezicht schromelijk tekort en is er sprake van financieel wanbeheer en belangenverstrengeling.

Het provocerende gedrag van de directeur-bestuurder Atasoy zou de school in een geïsoleerde positie brengen. Zijn optreden is volgens de inspectie niet in overeenstemming met de pedagogische voorbeeldfunctie die een directeur-bestuurder moet vervullen.

Geen vertrouwen

Om die redenen is het beleid en het handelen van het bestuur schadelijk voor de stichting, de school en de leerlingen, staat in het rapport. Al met al voldoet het bestuur daarmee niet aan "essentiële waarden voor goed onderwijs" en is er geen vertrouwen dat het huidige bestuur aan de herstelopdrachten zal voldoen, schrijft de inspectie.

Reactie school

Aanleiding voor het rapport was een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die liet in maart een ernstige waarschuwing over de school uitgaan, waarin onder meer stond dat "richtinggevende personen" contact onderhielden met een terroristische organisatie. De melding van de NCTV was voor de inspectie aanleiding om de school te onderzoeken.

De advocaat van de school betreurt de uitspraak van de rechter. "Het is jammer dat we verloren hebben, maar wat je ziet in deze uitspraak is dat de rechter geen partij kiest. De rechtbank zegt dat de inspectie dit oordeel zo mag opschrijven. Uiteindelijk is het oordeel: de inspectie heeft veel vrijheid". Het bestuur heeft nog niet gereageerd op Slob.