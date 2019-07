'Slob bereidt vertrek bestuur Haga Lyceum voor'

Minister Slob wil het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam dwingen om op te stappen. Volgens NRC bereidt de minister een zogenoemde 'aanwijzing op bestuur' voor.

Dat is de zwaarste maatregel die een minister kan nemen. Er wordt bijna nooit gebruik van gemaakt. Als het bestuur niet wil opstappen, is Slob volgens NRC van plan om de financiering stop te zetten. Dat zou uiteindelijk ook het einde van de school betekenen.

De minister wacht met zijn maatregel tot de uitspraak van de rechtbank donderdag. Die beslist dan of een inspectierapport over het Haga Lyceum openbaar mag worden gemaakt. In het rapport spreekt de inspectie van financieel wanbeleid en zelfverrijking op de school.

Onrustbarend

Volgens NRC vindt de minister de inhoud van het rapport zo onrustbarend dat hij wil ingrijpen. Het Cornelius Haga Lyceum heeft een kort geding aangespannen om te voorkomen dat het rapport wordt gepubliceerd.

De krant verwacht dat de gevolgen van een mogelijke maatregel door de minister niet al komend schooljaar merkbaar zullen zijn. De school heeft nog de mogelijkheid om juridische stappen te nemen. Ook wordt er volgens NRC rekening gehouden met een scenario dat het bestuur slechts op papier aftreedt, maar op de achtergrond wel betrokken blijft.

Gisteren werd bekend dat de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren al verwoede pogingen heeft gedaan om de oprichting en voortzetting van het Haga Lyceum tegen te werken. Toen de juridische mogelijkheden waren uitgeput, onderzocht de gemeente ook de mogelijkheid om een concurrerende islamitische school te stichten. Dat is echter niet zo makkelijk met de huidige wetgeving.

Contact met terroristen

Het Haga Lyceum kwam in maart in het nieuws nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid had gewaarschuwd dat leerlingen op de school werden beïnvloed door leraren die contact onderhielden met terroristen. Voor de gemeente was dat reden om alle besluitvorming over de school te bevriezen en de subsidies stop te zetten.

Het schoolbestuur heeft altijd ontkend dat er sprake is van radicale invloeden op de school. Volgens het rapport zijn er ook geen aanwijzingen gevonden van salafistische invloeden.