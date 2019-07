Slob: Haga Lyceum kan blijven, maar bestuur moet weg

Het Cornelius Haga Lyceum kan blijven bestaan als het oude bestuur opstapt en er in de eerste weken van het nieuwe schooljaar een interim-bestuur bekend is. Dat heeft minister Slob bekendgemaakt na de openbaarmaking van een rapport van de Onderwijsinspectie over de islamitische school in Amsterdam.

De nieuwe bestuurders hebben de taak om de onderwijskwaliteit en de financiën van de school op orde te brengen en ook het handelen van het bestuur zelf te verbeteren.

Vernietigend

Het inspectierapport is vernietigend over de kwaliteit van het bestuur en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Ook wordt het bestuur financieel wanbeheer verweten.

"Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Ongeacht op wat voor school je zit", zegt Slob. "Op het Cornelius Haga Lyceum is er sprake van wanbeheer. Daarnaast doen de bestuurders te weinig aan burgerschap in de school. Daarom moet er een nieuw bestuur komen."

De inspectie stelde ook vast dat de samenwerking met externe partners van de school onvoldoende was. "Die samenwerking is wel nodig, bijvoorbeeld voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben", schrijft het ministerie. "Maar ook om leerlingen goed te begeleiden naar een vervolgopleiding."