Inspectie mag rapport Haga Lyceum publiceren, zegt vertrouwen in bestuur op

De Inspectie van het Onderwijs mag een rapport over het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam openbaar maken. Dat is de uitkomst van een kort geding dat door het bestuur van de school tegen de inspectie was aangespannen.

De Inspectie heeft het rapport onmiddellijk online gezet. Daarin staat dat er bij het bestuur ernstige gebreken zijn vastgesteld. Zo wordt geen afstand genomen van "personen met een omstreden reputatie", is er sprake van financieel wanbeheer en schiet het burgerschapsonderwijs tekort.

De inspectie zegt dat er geen vertrouwen is dat het bestuur de tekortkomingen kan wegwerken. Eerder deze week werd al bekend dat minister Slob van Onderwijs het bestuur wil dwingen om op te stappen.

NCTV

Aanleiding voor het rapport was een waarschuwing van de Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die liet in maart een ernstige waarschuwing over de school uitgaan, waarin onder meer stond dat "richtinggevende personen" contact onderhielden met een terroristische organisatie. De melding van de NCTV was voor de inspectie aanleiding om de school te onderzoeken.