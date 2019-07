Rutte brengt volgende week voor de tweede keer bezoek aan Trump

Premier Rutte gaat volgende week voor de tweede keer op bezoek bij president Trump in het Witte Huis. Het bezoek vindt plaats tijdens de Nederlandse handelsmissie in Boston, die van 16 tot en met 19 juli op het programma staat. Op donderdag 18 juli schudden Rutte en Trump elkaar de hand.

Het is niet duidelijk van wie het initiatief kwam voor de ontmoeting. Ook is onbekend welke onderwerpen op de agenda staan. Maandag werd bekend dat het kabinet na een Amerikaans verzoek overweegt een fregat naar de Straat van Hormuz te sturen. Daar was het de afgelopen tijd onrustig tussen de VS en Iran. Mogelijk komt ook Nederlandse militaire deelname in het gebied aan de orde in het gesprek.

Het vorige bezoek van Rutte aan Washington, vorig jaar juli, kwam op een gevoelig moment. Het was de eerste ontmoeting tussen Trump en een Europese regeringsleider sinds het invoeren van invoerheffingen op aluminium en staal door de VS. De EU nam daarop tegenmaatregelen.

De premier pleitte bij Trump voor een deëscalatie van het handelsconflict tussen de VS en de EU. Toen Trump stelde dat het ook positief zou zijn als er geen oplossing komt, interrumpeerde Rutte hem met een stellig "nee". Dat werd opgepikt door internationale media.