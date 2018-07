Bezoek Rutte aan het Witte Huis op gevoelig moment

Premier Rutte spreekt vanavond een uur lang met president Trump in het Witte Huis. Het is niet de eerste ontmoeting tussen de twee, maar wel de eerste keer dat Rutte in het Witte Huis ontvangen wordt door Trump.

Het bezoek komt op een gevoelig moment in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, hoewel Rutte op eerste plaats als de premier van Nederland het Witte Huis betreedt en de onderlinge betrekkingen komt bespreken. Rutte wordt in de VS vergezeld door minister Kaag en topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Rutte is wel de eerste Europese regeringsleider die bij Trump op bezoek gaat sinds de invoerheffingen op aluminium en staal door de VS, gevolgd door Europese tegenmaatregelen.

Juist vandaag kondigde de Europese Unie aan dat de dreigende Amerikaanse heffing op de import van Europese auto's zal leiden tot een pakket tegenmaatregelen ter waarde van 300 miljard dollar.

In een interview met Fox News verweet Trump de Europese Unie gisteren oneerlijke handelspraktijken, vooral op het gebied van de uitvoer van auto's en landbouwproducten. De EU is bijna net zo erg als China, zei hij, "alleen wat kleiner". De Europese Unie als geheel is overigens een grotere economie dan China.

Programma Rutte

Voor zijn bezoek aan het Witte Huis legt Rutte een krans op de militaire begraafplaats Arlington. Volgens plan is Rutte om 20.00 uur in het Witte Huis, waar Trump hem in de tuin welkom zal heten.

Het gesprek in 'the Oval Office' begint 10 minuten later en zal ongeveer een uur duren. Om 21.30 uur staat vervolgens een persconferentie gepland.

De thuisreis van de premier zal niet veel later zijn: voor dinsdag staat alweer een werklunch op het Catshuis met de Britse premier May op het programma.