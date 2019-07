Malta laat hulpschip Alan Kurdi toe; EU verdeelt migranten

Malta is bereid om alle 65 migranten van het Duitse hulpschip Alan Kurdi, dat in Italië niet mocht aanmeren, aan land te laten. Eerder vandaag meldde Malta dat het hulpschip niet welkom is.

De Maltese overheid heeft contact gehad met de Europese Commissie en Duitsland over het verdelen van de migranten over EU-landen. Hoe ze verdeeld worden is nog niet bekend.

De 65 migranten zaten volgens de Duitse hulporganisatie Sea-Eye, waarvan het schip is, op een rubberboot in de internationale wateren bij Libië. Aan boord zijn zeker drie ernstig zieke migranten, zegt Sea-Eye.

Hoge boetes

De komst van migrantenschepen leidt voortdurend tot spanningen tussen de Italiaanse regering en verschillende hulporganisaties. Hulporganisaties kunnen boetes krijgen tot 50.000 euro als ze zonder toestemming in de Italiaanse wateren komen. Ook kan hun schip in beslag worden genomen.

Gisteren meerde een reddingsschip aan van een Italiaanse hulporganisatie in Lampedusa, ook al verbood Italië dat. Het schip 'Alex' was wél welkom in Malta, maar volgens de kapitein was de reis van elf uur onverantwoord.

Aan boord van dat schip zouden zestig mensen zijn, terwijl de zeilboot slechts plek heeft voor achttien opvarenden. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini verbond nog geen gevolgen aan het aanmeren. De migranten zijn vannacht aan wal gebracht.

Ruim een week geleden arresteerde Italië de kapitein van een schip van de Duitse hulporganisatie Sea Watch, dat onder Nederlandse vlag vaart. Kapitein Rackete is inmiddels op vrije voeten, maar er loopt nog wel een onderzoek tegen haar.