Weer reddingsschip illegaal afgemeerd in haven Lampedusa

Het reddingsschip Alex is ondanks een verbod van de Italiaanse autoriteiten afgemeerd in de haven van Lampedusa. Aan boord van het zeiljacht zouden meer dan veertig migranten zijn die voor de Libische kust uit zee zijn opgepikt. De boot is van de Italiaanse hulporganisatie Mediterranea.

Een ander hulpschip, de Alan Kurdi van de Duitse organisatie Sea-Eye, ligt nog in de buurt van Lampedusa te wachten met 65 migranten aan boord. Italië wil hen niet aan land nemen, ook niet als ze kunnen doorreizen naar een ander land.

'Onverantwoord'

De Italiaanse minister Salvini wil dat Duitsland verantwoordelijkheid neemt voor de Alan Kurdi. De Duitse minister Seehofer heeft gezegd dat zijn land een deel van de migranten van zowel de Alan Kurdi als de Alex wil overnemen, maar dan moet er wel snel een haven worden gevonden.

"Het is onverantwoord om schepen met geredde migranten aan boord wekenlang in de Middellandse Zee te laten drijven omdat ze geen haven kunnen vinden", schreef Seehofer vandaag in een brief aan Salvini. Hij roept de Italianen op wat soepeler te zijn.

In heel Duitsland werd vandaag gedemonstreerd voor de rechten van migranten op zee, na een oproep van de organisatie Seebrücke. De grootste demonstratie was in Hamburg, waar volgens de politie ongeveer 3000 mensen op de been waren.

Niet naar Malta

De Alex was wel welkom in Malta, maar volgens Mediterranea is de situatie aan boord zo penibel dat de elf uur durende tocht naar dat eiland onverantwoord is. De Alex is een zeilboot die officieel plaats biedt aan maar achttien opvarenden. Inclusief bemanningsleden zouden er nu zestig mensen aan boord zijn.

Salvini heeft gezegd dat het Italiaanse schip de wet heeft overtreden door toch in de haven van Lampedusa aan te leggen, maar verbond daar nog geen gevolgen aan.

Sea-Watch

Vorige week legde de Sea-Watch 3, die onder Nederlandse vlag vaart, al zonder toestemming aan in de haven van Lampedusa. De Duitse kapitein werd opgepakt en onder huisarrest geplaatst, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Ze moet komende week voor de rechter verschijnen.