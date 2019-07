Timmermans: net als Dylan Groenewegen viel ik keihard voor de finish

Frans Timmermans accepteert tandenknarsend de beslissing van de Europese regeringsleiders dat hij niet de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. "Het is net als Dylan Groenewegen in de Tour de France, je valt keihard vlak voor de finish terwijl je droomt van de overwinning. Maar daarna moet je opstaan en gewoon doorfietsen", zegt hij.

Timmermans reageert vandaag in Leuven op de universiteit voor het eerst op het feit dat hij is gepasseerd door de regeringsleiders ten gunste van de Duitse Ursula von der Leyen. Hij heeft later vandaag een gesprek met de kandidaat-voorzitter.

Nadenken over nieuwe functie

De regeringsleiders hebben bedacht dat Timmermans opnieuw vicevoorzitter wordt van de commissie. Hoewel dat niet het doel was, wil Timmermans daar wel over nadenken. "Ik wil alles wat ik beloofd heb aan de kiezer proberen waar te maken."

Voordat hij definitief 'ja' zegt tegen deze positie wil hij eerst weten wat de plannen van Von der Leyen zijn. "Ik ken haar nog niet zo goed, dus laten we eerst een inhoudelijk gesprek hebben", zegt hij.

Waarschuwing

Hij denkt niet dat de blokkade van Polen en Hongarije beslissend is geweest bij het afwijzen van zijn kandidatuur "Het heeft een rol gespeeld, maar er waren meer tegenstanders", zegt Timmermans.

Hij waarschuwde op de universiteit dat alle lidstaten in de Europese Unie de kernwaarden, zoals persvrijheid en een onafhankelijke rechterlijke macht, moeten respecteren. "Ook de komende tijd zullen we procedures starten tegen lidstaten die zich niet aan de regels houden", aldus Timmermans.

Niet transparant

Timmermans snapt en deelt de kritiek uit het Europees Parlement op de gang van zaken rond de keuze voor de Europese topfuncties. "Dat is vooral kritiek op de manier waarop het besluit is genomen." Hij snapt dat met name zijn eigen sociaaldemocratische fractie het moeilijk heeft met de gang van zaken. Of de fractie, waar de PvdA bij hoort, tegen de hele deal gaat stemmen, weet hij niet. "Het gaat in ieder geval niet om de persoon", zegt hij.

De sociaaldemocratische fractie is vooral boos dat het idee van de Spitzenkandidaten, dus politici die voor de verkiezingen zeiden dat ze graag voorzitter van de Europese Commissie wilden worden, de nek is omgedraaid. De PvdA wil om die reden volgende week, als het Europees Parlement over de benoeming debatteert, tegen stemmen.