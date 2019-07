Juncker: benoeming van mijn opvolger was niet transparant

"Ik was de eerste en laatste 'Spitzenkandidat'." Vertrekkend voorzitter van de Europese Commissie Juncker heeft niet veel goeds te zeggen over de manier waarop de regeringsleiders deze week zijn opvolger naar voren schoven.

"Het proces was niet erg transparant", zei Juncker op een persconferentie in Helsinki. Hij voegde eraan toe dat zijn eigen benoeming, vijf jaar geleden, dat wél was: hij had campagne gevoerd voor de christendemocraten en de keuze viel vervolgens op hem. "Helaas is dat geen traditie geworden", aldus Juncker.

Deze week kwam na een marathonvergadering in Brussel de Duitse minister van Defensie Von der Leyen als kandidaat-voorzitter uit de bus. Een compromis-kandidaat, want het lukte niet om overeenstemming te bereiken over de officiële 'Spitzenkandidaten' Timmermans en Weber.

De christendemocraten, die de grootste partij werden bij de Europese verkiezingen, hielden vast aan hun man, Weber. Een aantal machtige regeringsleiders, onder wie bondskanselier Merkel, wilden de sociaaldemocraat Frans Timmermans. Maar Oost-Europese lidstaten hebben een hekel aan Timmermans en wilden onder geen beding dat hij de commissie zou gaan leiden.

Met het naar voren schuiven van Von der Leyen is het systeem van 'Spitzenkandidaten', waarbij voor iedereen duidelijk is wie de kandidaten zijn voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, feitelijk weer losgelaten. De benoeming van Von der Leyen moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.