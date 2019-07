'Zeker 1500 bouwprojecten onzeker door stikstofuitspraak'

Meer dan 1500 bouwprojecten in gemeenten en provincies zijn onzeker geworden of moeten opnieuw worden bekeken vanwege een uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot, meldt RTL Nieuws na een rondgang langs regionale en lokale overheden.

De Raad van State oordeelde in mei dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuur, het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS), niet deugt. De overheid gaf toestemming voor allerlei projecten die leidden tot nog meer stikstof, zoals aanleg van wegen of uitbreiding van veestallen. Volgens de overheid kon dat, omdat er in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen daarvan te verminderen. Maar de Raad van State was het daar niet mee eens.

Al snel bleek dat honderden projecten van de Rijksoverheid door die uitspraak opnieuw bekeken moeten worden. Maar ook in provincies en gemeenten gaat het om veel projecten, zo meldt RTL. In Noord-Brabant zijn bijvoorbeeld 338 vergunningsaanvragen stilgelegd, in Gelderland 305 en in Limburg 225.