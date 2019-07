ABN Amro stopt onder druk privacy-waakhond met inzien betaalgegevens

Toch is niet iedereen kritisch. "Je kunt het gewoon zelf aan of uitzetten. Ik zie het probleem niet", zegt Syvlia. "Dit is slechts een kleine fractie van hoe we 'bekeken' worden."

Zorgplicht en commercie

Betaaldata inzien en daar vervolgens wat mee doen, ligt nogal gevoelig. Na de aankondiging van ING begin juni volgden Kamervragen en volgens toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens is het "zo goed als zeker in strijd met de privacywet". Waarom doen banken dit dan toch? Daar zitten twee kanten aan, zegt Jeroen van der Kroft van adviesbureau EY.

De ene kant is de zorgplicht van de bank. "Banken wordt steeds meer gevraagd om klanten te kennen, en ook voor hen te zorgen. Als er bijvoorbeeld een wasmachine in Brazilië wordt gekocht, terwijl je net in Amsterdam hebt gepind. Dan verwachten klanten en toezichthouders dat de bank belt".

De andere kant is de commerciële kant. Hier gaat het om fintech-bedrijven die gespecialiseerd zijn in data analyseren en op basis daarvan producten aanbieden. Volgens Van der Kroft willen banken minimaal dezelfde service aanbieden. Dat kan als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan volgens hem ook via een opt-outregeling. "Zolang een bank transparant is naar de klant toe, het duidelijk is hoelang en waar toestemming voor gegeven wordt, en wat het voordeel is, dan is dat niet in strijd met wetgeving hierover."