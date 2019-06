ING leest af- en bijschrijvingen om eigen reclame te maken

Iedereen doet automatisch aan het nieuwe systeem mee. ING biedt klanten wel de gelegenheid om zich voor de reclamedienst af te melden (opt-out in plaats van opt-in).

ING ziet daarin geen bezwaar. "Het mag en klanten kunnen het uitzetten", zegt een woordvoerder. Ze benadrukt ook dat klanten alleen aanbiedingen krijgen van ING-producten. "We delen de gegevens niet met andere commerciële partijen. Dat is op dit moment niet aan de orde."

Uit onderzoek van ING zou ook blijken dat klanten op dit soort diensten zitten te wachten. "Ze zeggen: wij verwachten dit van de bank, want jullie weten toch al alles van ons. Klanten krijgen ook een seintje als ze rood staan. Dat vinden ze fijn."

Privacywaakhond wil opheldering

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat er niet zomaar vanuit dat de werkwijze van ING volgens de privacywet is. "Het roept de nodige vragen op en dat betekent dat we contact gaan opnemen met ING." De privacywaakhond zegt dat een organisatie alleen persoonsgegevens mag gebruiken als daar een goede reden voor is.

"ING zal er vooral ongetwijfeld goed over hebben nagedacht, maar wij willen die onderbouwing van hen weten en zien of ze ons kunnen overtuigen dat ze de wet op een goede manier hebben geïnterpreteerd."

Ophef om privacy

In 2014 leidde een experiment met klantgegevens nog tot ophef, onder meer in de Tweede Kamer. Toen wilde de bank andere bedrijven inzicht geven in het betalingsgedrag van klanten zodat die gericht konden adverteren. Na kritiek van de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens trok ING dat plan in.

Volgens ING is het nieuwe plan van een totaal andere orde, omdat de klantgegevens voor de ING-aanbiedingen niet worden gedeeld met andere bedrijven.