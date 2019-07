Reclameplan ING 'waarschijnlijk’ niet toegestaan

Banken die betaalgegevens van klanten willen gebruiken om (hun eigen) producten aan te bieden, handelen 'waarschijnlijk' in strijd met de regels. Dat oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na "een significant aantal privacyklachten van betrokkenen". Kortgeleden kwam ING met zo'n plan, dat veel vragen opriep.

In een brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) roept de toezichthouder banken die persoonsgegevens in transactiegegevens verder verwerken, of dat van plan zijn, "nadrukkelijk op om dit te heroverwegen".

Begin vorige maand maakte ING bekend dat het bedrijf af- en bijschrijvingen van klanten af gaat lezen om hun persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. In eerste instantie alleen van eigen producten. Wie een vliegticket koopt, kan dan bijvoorbeeld een aanbieding van een reisverzekering van ING krijgen.

Volgens de toezichthouder zijn er aanwijzingen dat ook andere banken zulke plannen hebben. "Indien deze indruk juist is, betwijfelt de AP of door deze banken deze verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG')."

Ziekenhuizen, casino's en seksclubs

Uit de transactiegegevens van iemands bankrekening kunnen banken veel, soms ook gevoelige, informatie aflezen. Zo is te zien waar en hoe laat iemand een betaling doet. Daardoor kan een nauwkeurig beeld ontstaan van iemands leven.

De AP wijst erop dat uit dergelijke 'ingebakken' gegevens als transacties met bijvoorbeeld ziekenhuizen, apotheken, casino's, of seksclubs bijzondere persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens kunnen worden afgeleid.