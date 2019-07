Grapperhaus: politie sprak in Argentinië toch over uitlevering Poch

Gesprekken die Nederlandse politiemensen in 2008 in Argentinië hebben gevoerd over de zaak-Poch gingen ook over uitlevering. Minister Grapperhaus schrijft dat aan de Tweede Kamer. Vorig jaar antwoordde hij nog op Kamervragen dat de gesprekken van Nederlandse rechercheurs met Argentijnse functionarissen "in het teken stonden van een verkenning van mogelijkheden om samen te werken in het opsporingsonderzoek" en dat ze "geen betrekking hadden op uitlevering".

Poch werd in 2009 gearresteerd na beschuldigingen over het uitvoeren van dodenvluchten in Argentinië. Hij zat jaren in een Argentijnse gevangenis, maar in 2017 werd hij vrijgesproken.

Hirsch Ballin als getuige gehoord

Er loopt een procedure van de voormalige piloot tegen de Nederlandse staat, onder meer omdat Nederland onrechtmatig zou hebben gehandeld door indirect mee te werken aan zijn uitlevering. De rechter bepaalde onlangs dat Poch in die rechtszaak vijf getuigen mag horen, onder wie oud-minister van Justitie Hirsch Ballin.

Poch werd destijds met hulp van Nederland in Spanje opgepakt en daarna uitgeleverd aan Argentinië, terwijl Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met dat land.

Gespreksverslag

Grapperhaus schrijft aan de Kamer dat hij in zijn eerdere informatie de gang van zaken heeft uiteengezet voor zover hem toen bekend was. Uit een verslag van de gesprekken in Argentinië blijkt hem nu dat de Nederlandse politiemensen met verschillende Argentijnen hebben gepraat over "mogelijkheden van rechtshulp, de mogelijkheden met betrekking tot uitlevering daaronder begrepen".

Begin dit jaar kondigde Grapperhaus een onafhankelijk onderzoek aan naar de zaak-Poch. Dat wordt gedaan door advocaat-generaal Machielse. In zijn brief aan de Kamer schrijft de minister dat hij het verslag van het gesprek in Argentinië aan Machielse heeft gestuurd. Grapperhaus benadrukt nog eens dat waarheidsvinding in deze lang lopende zaak belangrijk is, voor Poch en voor alle andere betrokkenen.