Oud-minister Hirsch Ballin getuige in zaak-Poch

Oud-piloot Julio Poch mag getuigen laten horen in de zaak die hij heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat vanwege zijn uitlevering aan Argentinië. Oud-minister Hirsch Ballin van Justitie en voormalig Transavia-directeur Meijer zullen als getuigen worden gehoord, heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.

De Argentijns-Nederlandse Poch werd in 2017 door de rechter in Argentinië vrijgesproken van deelname aan de beruchte dodenvluchten tijdens de militaire junta, eind de jaren 70. In 2009 werd Poch met hulp van Nederland in Spanje gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan Argentinië, terwijl Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met dat land.

Fishing expedition

De voormalig Transaviapiloot eist nu 5 miljoen euro schadevergoeding, omdat hij vindt dat de staat misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden. Hij hoopt dat aan te tonen door getuigen te horen.

Een verzoek om oud-minister Verhagen van Buitenlandse Zaken te horen werd afgewezen door de rechter. Die beschrijft dat in jargon als een fishing expedition, wat betekent dat Poch niet genoeg concrete feiten en omstandigheden heeft aangeleverd waar Verhagen naar gevraagd zou kunnen worden.