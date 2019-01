Onafhankelijk dossieronderzoek naar zaak vrijgesproken Julio Poch

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat een "onafhankelijk persoon" een dossieronderzoek doen naar de zaak-Julio Poch. Hij heeft dat besloten omdat in de media is gesuggereerd dat er stukken en getuigenverklaringen zijn die bewust uit de openbaarheid zijn gehouden.

Grapperhaus vindt dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de kwestie. "Ik vind dat vanuit rechtsstatelijk perspectief van belang, voor de heer Poch in de eerste plaats, maar ook voor alle overige betrokkenen", zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De voormalige Transavia-piloot Poch werd in Argentinië beschuldigd van het uitvoeren van dodenvluchten voor de Argentijnse junta. Eind 2017 werd hij vrijgesproken.

Rechtszaak tegen de staat

Vragen van de Tweede Kamer over bijvoorbeeld de bemoeienis van oud-minister Hirsch Ballin of de rol van de Nederlandse overheid bij de uitzetting van Poch naar Argentinië, wil het kabinet nu niet beantwoorden. Dit omdat Poch een rechtszaak tegen de staat is begonnen. Grapperhaus: "Ik wil die rechtsgang niet beïnvloeden door nu buiten die te starten procedure om, nader op deze zaken in te gaan."

Julio Poch eist zo'n 5 miljoen euro van de Nederlandse staat vanwege zijn uitlevering aan Argentinië. Hij wil oud-premier Balkenende en de oud-ministers Verhagen en Rosenthal van Buitenlandse Zaken en Hirsch Ballin en Opstelten van Justitie horen over hun rol in zijn zaak.