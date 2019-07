Kamer wil snelle compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag

Stopgezette kinderopvangtoeslagen

In 2011 kreeg de GGD signalen dat een gastouderbedrijf uit Eindhoven fraude pleegde met toeslagen. Bij een tweede inspectie, een jaar later, bleek dat niet te kloppen.

Maar de kinderopvangtoeslag van 302 gezinnen was toen al geruime tijd stopgezet. De Belastingdienst besloot daartoe op basis van verouderde informatie.

Bovendien vroeg de Belastingdienst geld terug dat al was uitgekeerd. Bij veel van gezinnen ging het om bedragen die opliepen tot tienduizenden euro's. Daardoor raakten zij in de financiƫle problemen. Bovendien hebben veel ouders last van emotionele of psychische problemen, door de manier waarop ze door de Belastingdienst zijn behandeld.