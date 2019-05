'Belastingdienst gebruikte nepbewijs om toeslagen stop te zetten'

De Belastingdienst heeft nepbewijs gebruikt om een gastouderbureau in Eindhoven en honderden ouders keihard aan te pakken. De toeslagen van de ouders werden stopgezet, waardoor die in financiële problemen kwamen. Trouw en RTL Nieuws hebben onderzoek naar de zaak gedaan.

De afgelopen jaren is door de Belastingdienst onderzoek gedaan naar het gastouderbureau. Volgens de Belastingdienst waren 'signalen' van de GGD in 2013 aanleiding om het fraudeonderzoek te beginnen.

Staatssecretaris Snel heeft de Tweede Kamer ingelicht over de informatie van de GGD, maar volgens de GGD klopt de lezing van de Belastingdienst en Snel niet; er zou helemaal geen aanleiding zijn geweest voor vermoedens van fraude. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer onjuist door de staatssecretaris is geïnformeerd.

Positieve informatie genegeerd

Een oud, niet ondertekend rapport uit 2011 vormde volgens Trouw en RTL de basis voor de beschuldigingen, maar het rapport werd niet geaccepteerd in een rechtszaak tegen het gastouderbureau. Positieve bevindingen van de GGD na meerdere onderzoeken bij het bureau werden door de Belastingdienst genegeerd.

Een oud-inspecteur van de Belastingdienst zegt tegen beide media dat het "schandalig" is wat er is gebeurd. "Ik heb minachting voor dit optreden van de overheid. Het onderzoek van de Belastingdienst was zo amateuristisch, zo vooringenomen. Er móest iets gevonden worden, terwijl dat er niet was. Er was geen sprake van fraude. En ze gaan maar door met hun verdachtmakingen."

De Belastingdienst kon gisteren tegenover Trouw en RTL geen verklaring geven waarom onjuiste en verouderde informatie zou zijn gebruikt en of staatssecretaris Snel dit weet. "Uiteraard willen wij ook de onderste steen boven hebben", zegt een woordvoerder.

Meldpunt voor klokkenluiders

De Nationale ombudsman kwam eerder al met een vernietigend rapport over de hardhandige en onterechte stopzetting van betaling van toeslagen.

CDA-Tweede Kamerlid Omtzigt heeft het dossier de afgelopen tijd bestudeerd en spreekt van een "ernstige zaak". Hij zegt dat er gerede twijfel is over de aanleiding van de onderzoeken naar het gastouderbureau. Omtzigt eist een onafhankelijk onderzoek en wil dat klokkenluiders zich kunnen melden.

De directeur van het gastouderbureau, Ahmet Gökçe, zegt dat hij al jaren vecht tegen ongefundeerde verdachtmakingen en hoopt dat er nu een einde aan komt.