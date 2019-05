Ombudsman tegen kabinet: zet fout met kinderopvangtoeslag nu eens recht

Wat was er aan de hand?

De 235 gezinnen hadden kinderopvang geregeld via hetzelfde gastouderbureau. De Belastingdienst vermoedde in 2014 dat de toeslagregeling werd misbruikt en dat de ouders ten onrechte een vergoeding kregen.

Op grond van dat vermoeden werd de toeslag van al die gezinnen per 1 september 2014 stopgezet. In veel gevallen vorderde de Belastingdienst geld terug, ook over 2013 en 2012. De ouders moesten zelf bewijsstukken aanleveren om aan te tonen dat ze wél recht hadden op de toeslag. Maar welke stukken ze moesten aanleveren, was niet duidelijk.

Veel gezinnen kwamen daardoor in geldnood en konden de opvang voor hun kinderen niet langer betalen. Sommige ouders moesten stoppen met hun baan, opleiding of reïntegratietraject. Opnieuw kinderopvangtoeslag aanvragen lukte niet.

Er werden 390 bezwaarschriften ingediend, maar het lukte de Belastingdienst niet om die op tijd te behandelen. In 41 procent van de gevallen had de dienst er zelfs anderhalf jaar langer voor nodig dan was toegestaan.

Uiteindelijk stelde de Belastingdienst vast dat 129 gezinnen - ruim de helft - wel recht hadden op toeslag. Maar dat betekent niet dat de stopzetting in de rest van de gevallen terecht was, zei de advocaat van een van de gedupeerden vorig jaar, omdat veel ouders moegestreden waren of simpelweg geen geld hadden om te procederen.