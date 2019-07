Máxima opent programmeerschool: gratis en voor iedereen

Mark Lokhorst (27 jaar) uit Den Haag vindt de opleiding in Amsterdam te gek. "Het is voor mij een soort laatste kans, gezien mijn leeftijd. HBO is niet iets in mijn richting. Het gaat te snel, te vlug, dat is niks voor mij. Je kunt hier zelf je tijd inplannen. Dus als het even te veel voor je wordt, kun je rustig naar huis toe. Niemand die je achter de broek zit."

Want Codam heeft geen leraren. Het is de bedoeling dat iedereen met elkaar samenwerkt en elkaar helpt.

Auto-ongeluk

Martine van de Haar (29) uit Rhenen had ooit een eigen bedrijfje maar moest na een auto-ongeluk afhaken. "Toen vroeg ik me natuurlijk af: wat nu?" Ze kwam in contact met Codam en wil dolgraag gaan werken bij bijvoorbeeld Tesla, Facebook of Coolblue. "Ik ga proberen stage te lopen bij Flitsmeister, een app voor files, flitspalen en ongelukken. Zodat je veilig de weg op kunt."

Jorn Brinksma (20 jaar) uit Uffelte gaf er na 4VWO de brui aan. "Toen ben ik gestopt. Ik heb het nooit naar mijn zin gehad op school. De manier waarop er les werd gegeven, vond ik niet leuk. Dingen leren die niet nuttig zijn. Dat past niet bij me. Ik wil graag met een project bezig zijn."

Bij Codam wil hij graag een programma maken als ethische hacker. "Wat ik heel interessant vind, is het leren inbreken in systemen en ook in fysieke gebouwen. Zo leer je eerst hoe je de beveiliging kunt omzeilen om vervolgens die beveiliging te verbeteren, sterker te maken."

Máxima op bezoek

Vanmiddag komt koningin Máxima de nieuwe programmeerschool openen. Stamm: "Daarmee laat ze toch zien dat programmeren ontzettend belangrijk is. Technologie is immers overal, van het bestellen van een pizza via de iPhone tot aan robots in de zorg. Maar nog belangrijker: ze maakt duidelijk dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Nou, dat doen we hier."