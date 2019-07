'Gökmen T. geeft nabestaanden extra klap in het gezicht'

T. sprak vandaag voor het eerst publiekelijk over de aanslag van 18 maart, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Hij zat geboeid in de rechtszaal, omdat hij niet vrijwillig wilde komen. Omdat hij zich beroept op zijn zwijgrecht ging hij niet diep op de zaak in, wel weidde hij kort uit over eerdere bekentenissen.

"Het was een bijzondere zitting", oordeelt Sturkenburg. "We hadden van tevoren niet het idee dat we veel nieuws zouden horen, maar eigenlijk heeft hij tot mijn verbazing vrij veel gezegd. Mocht er nog een twijfel zijn geweest over zijn motief, dan is dat toch wel weggenomen."

De rechter citeerde uit een eerdere verklaring van T., waar hij beledigingen van de islam en westers ingrijpen in moslimlanden als motieven noemt voor de aanslag. Samen met zijn reacties van vandaag draagt dat bij aan de overtuiging van het Openbaar Ministerie dat de aanslag een terroristische daad was.

"Wat hij vandaag op zitting heeft verteld past in de verdenking van een terroristisch oogmerk", zegt een woordvoerder. "Het is iets dat aansluit bij de verdenking die we hebben."