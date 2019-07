Gökmen T.: 'Ik laat niemand met ons geloof spotten'

Draaideurcrimineel

Het Openbaar Ministerie ging tijdens de zitting in op de vraag of de aanslag niet had kunnen worden voorkomen: T. had een lang strafblad en moest nog voorkomen wegens een verkrachting. Toch zag niemand een radicalisering aankomen, zei de officier van justitie.

"Hij stond bekend als moeilijk persoon, een drugsgebruiker, een draaideurcrimineel die niet openstond voor hulpverlening. Maar er is geen aanleiding geweest hem nadrukkelijker in de gaten te houden. Niets wees erop dat verdachte zich schuldig zou kunnen maken aan de vandaag ten laste gelegde feiten."

Een belangrijke vraag in het proces zal zijn of T. een ideologisch gemotiveerde terrorist is of dat er ook psychische stoornis meespeelde bij het plegen van de aanslag. Deze zomer zal hij worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Het Openbaar Ministerie verwacht dat het politieonderzoek aan het einde van het jaar is afgerond. De eerstvolgende pro-formazitting is in september.