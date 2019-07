Commissie: nu nog geen vaccinatieplicht

De adviescommissie onderscheidt drie scenario's, afhankelijk van hoe hoog de vaccinatiegraad voor mazelen is. Op dit moment zitten we volgens de commissie in het oranje scenario, waarbij de landelijke vaccinatiegraad daalt, maar nog wel boven de kritieke ondergrens ligt.

Ouders die hun kind (nog) niet hebben laten vaccineren, moeten in dit scenario worden uitgenodigd voor een gesprek met een deskundige zorgprofessional, vindt de commissie. Dat gebeurt nu trouwens ook al, vertelde staatssecretaris Blokhuis in november.

Volgens de commissie rechtvaardigen "het publieke belang van een hoge vaccinatiegraad en de belangen van het kind" dat ouders worden aangesproken op hun keuze om hun kind niet te laten inenten. Ook kinderen ouder dan 9 jaar moeten in het oranje scenario informatie krijgen over het belang, de werking en eventuele risico's van vaccinaties en de risico's van niet-inenten, vindt de commissie.

'Code-rood'

In het zogeheten rode scenario is de vaccinatiegraad het laagst, hij duikt dan onder een bepaalde kritieke ondergrens. Ouders worden dan dus verplicht om hun kinderen in te enten, anders worden ze geweigerd bij het kinderdagverblijf.

Als dit middel niet voldoende werkt, moet er een in de wet vastgelegde algemene vaccinatieplicht komt, adviseert de commissie-Vermeij. De commissie noemt dat wel een "vergaand middel om verhoging van de vaccinatiegraad te bereiken".

Informatie

Als de vaccinatiegraad hoger is dan 95 procent, hoeven er volgens de commissie geen aanvullende maatregelen te worden genomen. De overheid moet wel blijven uitdragen dat vaccineren de norm is en voor ouders moet voldoende betrouwbare informatie beschikbaar blijven.

NOS op 3 maakte eerder deze uitlegvideo over de vaccinatiegraad en welke gevaren er schuilen achter minder gevaccineerde Nederlanders: