Vaccinatiegraad stabiliseert, maar blijft te laag

Na jaren van daling is het aantal mensen dat de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) haalt, gestabiliseerd. Voor sommige groepen lijkt er op basis van voorlopige cijfers over 2019 zelfs sprake van een lichte stijging. Voor andere is er sprake van een minimale daling, blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018.

Die stabilisering is een omslag ten opzichte van de afgelopen vier jaar waarin er steeds sprake was van een duidelijke afname. Nog steeds ligt die vaccinatiegraad wel ruim onder het niveau van 95 procent dat de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert om mazelen uit te roeien. Nederland heeft dat WHO-besluit onderschreven.

Op peildatum 5 maart 2019 hadden 90,2 procent van de tweejarigen alle vaccinaties uit het RVP volgens schema gekregen. Jongeren van 16 of 17 jaar krijgen de kans om vaccinaties uit het RVP die ze gemist hebben alsnog te halen.