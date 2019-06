Gezondheidsraad: HPV-vaccinatie rond 9 jaar én ook voor jongens

De vaccinatie geeft volgens de Raad weinig bijwerkingen. Onderzoek wijst dat er geen verband is tussen de HPV-vaccinatie en chronische vermoeidheid, migraine en auto-immuunziekten. Daarover doen wel veel verhalen de ronde.

Mede daardoor is de opkomst bij de HPV-vaccinatie sinds de invoering in 2010 al laag. Het eerste jaar kwam 56,5 procent van de opgeroepen 12- en 13-jarige meisjes de prik halen. In de jaren daarna steeg de opkomst licht naar 61 procent in 2013 en 2014 om vervolgens scherp te dalen naar 45,5 procent in 2016, het laatste jaar waarover gegevens bekend zijn.

Groepsbescherming

Een hoge vaccinatiegraad is niet alleen belangrijk voor de mensen die zich laten vaccineren. Ook diegenen die zich om wat voor reden dan ook niet laten vaccineren profiteren ervan. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe beter de groepsbescherming werkt en hoe minder mensen het besmettelijke virus kunnen overdragen.