Grote opvangorganisatie gaat als eerste kinderen zonder inenting wegsturen

Kinderopvangorganisatie Berend Botje gaat kinderen wegsturen die niet zijn ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond (bmr). Dat heeft de Noord-Hollandse organisatie, die ruim 3000 kinderen opvangt, aan alle ouders en verzorgers laten weten. Ruim honderd kinderdagverblijven weigeren al kinderen zonder inenting, maar volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang is Berend Botje het eerste kinderopvangbedrijf dat ook bestaande klanten gaat wegsturen.

Vaccinatie is al jaren een heikel punt in de kinderopvang. Het aantal gevaccineerde kinderen in Nederland daalt, wat het risico op besmettingen verhoogt. Recentelijk brak op een Haagse crèche nog mazelen uit. Geen van de zieke kinderen was ingeënt, een deel van hen omdat ze jonger waren dan 14 maanden - de leeftijd waarop een kind tegen bmr wordt ingeënt.

Het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen is nu nog verboden, omdat kinderdagverblijven niet mogen discrimineren in hun aannamebeleid. Wel wordt momenteel een wetsvoorstel van D66 onderzocht dat weigeren mogelijk moet maken. Ook komt er een onderzoek naar het invoeren van een landelijke vaccinatieplicht.

Begrip en boosheid

Berend Botje vangt kinderen op in verschillende leeftijdscategorieën, verspreid over vijftig locaties en een paar honderd gastouders. Het nieuwe beleid geldt vooralsnog alleen voor de twaalf kinderdagverblijven waar ook baby's worden opgevangen, omdat zij nog niet zijn ingeënt en daarom risico lopen. Bovendien werkt het immuunsysteem van zeer jonge kinderen minder goed.

"Ongeveer tien" ouderparen zijn vandaag ingelicht over de beslissing dat hun kind per 1 juli alleen nog welkom is als het is ingeënt. "Sommigen van hen hebben zich er inmiddels in verdiept en hebben beloofd hun kinderen alsnog te vaccineren", zegt Gaby Alberts, pedagogisch directeur bij de kinderopvangorganisatie. "Een aantal mensen reageerde heel boos en wil niet vaccineren, maar wij willen gewoon niet dat kleine kinderen in gevaar komen."

Steun oudercommissie en branche

Berend Botje is niet bang voor straffen. "Onze jurist denkt dat het wel kan", zegt pedagogisch directeur Alberts. "Je mag geen onnodig onderscheid maken. We weigeren om een goede reden. Het gaat niet om onderscheid, maar om het creëren van een veilige situatie."

De Centrale Oudercommissie staat achter de keuze, staat in de brief. Ook heeft Berend Botje een aantal blije reacties gehad van ouders van ingeënte kinderen. Pedagogisch directeur Alberts laat weten dat Berend Botje bereid is met de geweigerde ouders te kijken naar andere opvangmogelijkheden. "Maar een aantal van hen had daar geen behoefte meer aan."

De Brancheorganisatie Kinderopvang steunt Berend Botje zijn eigen beleid te voeren. "Ik hoop dat de politiek dit ziet als signaal om eindelijk met duidelijke wetgeving te komen", zegt woordvoerder René Looman.

De brancheorganisatie neemt geen eigen standpunt in. Het staat kinderdagverblijven en ouders vrij allemaal een eigen keuze te maken over vaccineren, zegt Looman. "Wij staan achter het recht op vrijheid van overtuiging. Maar een overtuiging kan consequenties hebben. Bijvoorbeeld dat je geen gebruik kunt maken van kinderopvang."