Tientallen kinderdagverblijven weigeren niet-gevaccineerde kinderen

Meer dan honderd kinderdagverblijven, verspreid over heel Nederland, zeggen dat het hun beleid is om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS. Vijfentwintig van hen zeggen ook al daadwerkelijk kinderen geweigerd te hebben.

Het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen is in Nederland in principe niet toegestaan. Kinderdagverblijven mogen niet discrimineren en in hun aannamebeleid onderscheid maken tussen kinderen. Alleen als er zeer zwaarwegende argumenten zijn, bijvoorbeeld als de gezondheid van anderen kinderen in gevaar is door een mazelenuitbraak, kunnen kinderen geweerd worden, stelt de Geschillencommissie Kinderopvang.

Een kinderdagverblijf in Den Haag werd eerder deze maand getroffen door het zeer besmettelijke mazelenvirus. Deze week werd bekend dat inmiddels vier kinderen onder de 4 jaar de ziekte hebben. Geen van de kinderen was ingeënt, maar dat komt ook doordat een deel jonger is dan 14 maanden. Dat is de leeftijd waarop kinderen de bmr-vaccinatie krijgen.

Andere ouders

De kinderdagverblijven die al daadwerkelijk niet-gevaccineerde kinderen geweigerd hebben vinden dat de veiligheid van andere kinderen heel zwaar weegt, blijk uit de rondgang. "Wij kunnen de veiligheid niet waarborgen voor alle kinderen als er kinderen binnen zijn die niet worden ingeënt", stelt de woordvoerder van een kinderdagverblijf uit Almere.

"Als eigenaar mag ik toch zelf bepalen wie ik als klant wil en wie niet? Ik wil als eigenaar van een kinderopvang niet aansprakelijk gesteld worden door ouders wanneer ik hun jonge baby'tjes blootstel aan kinderziektes", aldus de eigenaar van een Amsterdams kinderdagverblijf.

Ook bij een Utrechts kinderdagverblijf speelt de mening van andere ouders een rol in de keuze om te weigeren: "Ouders vragen bij de rondleiding of inschrijving naar de vaccinatiegraad, en ik merk vaak opluchting als ik kan zeggen dat iedereen ingeënt is."

Advocaat

Veel andere kinderdagverblijven blijken vooral erg te worstelen met het thema. Bij de Kleinste Reus in Amsterdam hadden ze tot twee jaar geleden het beleid om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren, vertelt eigenaar Susan van Oosterom. Toen een ouder dreigde met een advocaat, hebben ze het niet-gevaccineerde kind toch toegelaten.

Ze zou nog steeds het liefste niet-gevaccineerde kinderen weigeren, maar ziet vooral praktische bezwaren. "Veel ouders vertellen niet eerlijk of hun kinderen deelnemen aan het vaccinatieprogramma en wij mogen ouders niet verplichten om documenten te overleggen."

Bij Berend Botje, een kinderopvangorganisatie met 53 vestigingen in de regio West-Friesland, hebben ze een inventarisatie gemaakt van alle niet-gevaccineerde kinderen. Dinsdag besluiten ze of het contract met de ouders van ongeveer tien kinderen wordt opgezegd.

"We krijgen veel vragen van ouders die bezorgd zijn omdat hun jonge kinderen nog niet gevaccineerd kunnen worden. Als je een prik tegen baarmoederhalskanker weigert, doe je alleen jezelf schade aan. Weiger je een inenting tegen mazelen, dan breng je anderen in gevaar", aldus eigenaar Alien Alberts.