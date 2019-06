Duitsland na arrestatie kapitein Sea-Watch: reddingen op zee niet crimineel

Duitsland heeft kritiek op het Italiaanse optreden tegen het hulpschip Sea-Watch 3. "Reddingen op zee mogen niet worden gecriminaliseerd. Het redden van mensenlevens is een humanitaire plicht", schrijft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) op Twitter. Hij vindt dat justitie in Italië snel met een oplossing moet komen.

Afgelopen nacht legde de Sea-Watch 3 zonder toestemming aan in de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa, nadat het een douaneboot had geramd. De Duitse kapitein van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, is gearresteerd. De Sea-Watch 3, die veertig migranten aan boord had, is in beslag genomen.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Salvini vindt de reddingswerkers van de hulporganisatie criminelen. "Ze hebben hun maskers afgezet. Het zijn misdadigers", zei de leider van de rechts-populistische partij Lega nadat de Sea-Watch het douaneschip had geramd.

Illegale immigratie

Het Italiaanse Openbaar Ministerie verdenkt kapitein Rackete van medeplichtigheid aan illegale immigratie en overtreding van het zeerecht. Als ze veroordeeld wordt, kan ze tien jaar cel krijgen. Zelf vindt Rackete dat ze het zeerecht aan haar zijde heeft. De kapitein deed een paar dagen geleden een noodoproep, maar was alsnog niet welkom in een Italiaanse haven.

Hoewel het schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch onder Nederlandse vlag vaart, trok Nederland de handen af van het schip. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol heeft Nederland alleen de verplichting om voor een veilige haven te zorgen.

"We hebben ons uiterste best gedaan om een andere haven te vinden", zei Broekers-Knol donderdag. "We kregen steeds nee of geen antwoord. Dat is heel vervelend voor de Italianen, want zij moeten het nu oplossen." De Italiaanse vicepremier Salvini is woedend over die houding en sprak zelfs van een "vijandige daad".