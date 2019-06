Sea Watch-schip legt aan in haven Lampedusa, kapitein opgepakt

De Duitse kapitein van het schip Sea-Watch 3 is door de Italiaanse politie opgepakt, nadat ze met het schip in de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa was afgemeerd. Aan boord zijn 40 migranten die door de bemanning in de Middellandse Zee zijn opgepikt.

De kapitein, Carola Rackete, had geen toestemming van de Italiaanse autoriteiten om aan te leggen in de haven. Het Italiaanse Openbaar Ministerie verdenkt haar van medeplichtigheid aan illegale immigratie en overtreding van het zeerecht.

Rackete vindt dat ze het zeerecht aan haar zijde heeft. Een paar dagen geleden deed ze een noodoproep, maar dat leidde er niet toe dat de Sea-Watch 3 alsnog welkom was in de Italiaanse haven.

"Uitgeput en onrustig"

Het is volgens het Duitse persbureau DPA niet duidelijk of en wanneer de migranten van boord worden gehaald. Een woordvoerder van de hulporganisatie zegt dat ze uitgeput en onrustig zijn.

Op 12 juni nam Sea-Watch 3 voor de Libische kust 53 migranten aan boord. Dertien van hen zijn na verloop van tijd uit medische noodzaak al door de Italianen van boord gehaald en aan wal gebracht, maar de rest was niet welkom.