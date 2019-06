VN over oorlog Jemen: meer dan 7500 kinderen gedood of verwond

In het door oorlog verscheurde Jemen zijn de afgelopen 5,5 jaar meer dan 7500 kinderen gedood of gewond geraakt en verminkt. De Verenigde Naties melden dat ze getroffen zijn door bijvoorbeeld luchtaanvallen, beschietingen, zelfmoordaanslagen en mijnen die ontploften.

Volgens de secretaris-generaal van de VN, Guterres, gaat het hier alleen om de gevallen die konden worden gecontroleerd. Hij zegt dat de werkelijke aantallen veel hoger liggen. Het is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om actief te zijn in het land.

De oorlog in het straatarme land begon in 2014 met de overname van de hoofdstad Sanaa door de Houthi-rebellen. In 2015 mengde de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië zich in het conflict.

Aanvallen op scholen en ziekenhuizen

Die coalitie voert veel luchtaanvallen uit, niet alleen op militaire doelen, maar ook op scholen en ziekenhuizen. Volgens de VN zijn er sinds het begin van de oorlog zeker 345 scholen en ziekenhuizen geheel of gedeeltelijk aan puin geschoten.

De Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran, vuren raketten af op Saoedische doelen, hebben steden ingenomen en blokkeerden havens.

Burgers lijden onder het conflict. De VN spreekt al tijden van de grootste humanitaire crisis te wereld en luidde in oktober de noodklok, omdat er een hongersnood van ongekende omvang dreigde. Miljoenen mensen lijden honger. Ook heerst er cholera.

Kindsoldaten

In het rapport staat ook dat er meer dan 3000 kinderen zijn ingezet door de strijdende partijen. Ze werden bijvoorbeeld ingezet als kindsoldaat. Daarnaast zitten zeker 340 jongens in gevangenissen.

In februari spraken de strijdende partijen af dat de Houthi-rebellen zich zouden terugtrekken uit drie havensteden van Jemen. In mei meldde de VN dat het er inderdaad op leek dat die afspraak werd nagekomen. Dat was van groot belang, omdat er daarna via die havens weer voedsel het land kon worden binnengebracht.

De afspraak werd gezien als een belangrijke stap in het vredesproces. De afgelopen maanden zijn er over en weer nog voortdurend aanvallen uitgevoerd.